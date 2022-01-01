O şehirlere yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın sağanak, yoğun kar ve fırtına beklendiğini bildirdi.Yapılan meteorolojik uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sahil kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacak yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgar, güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde Batı ve Kuzeybatıdan fırtına 50-70 kilometre saatle esmesi bekleniyor."