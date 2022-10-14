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Yerel O şehirlerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın!
Yerel

O şehirlerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın!

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, bu hafta sonu yerini yağışlı ve serin havalara bırakacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 11:29:00 -
O şehirlerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren azalarak iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yurdun tamamına yakınında yağış bekleniyor. Yağışlar Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle birlikte Ege'nin güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte düşecek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Samsun'da 19, İzmir'de 23, İstanbul'da 18, Antalya'da 22, Diyarbakır'da 26 derece civarında olması bekleniyor.

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