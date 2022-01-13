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Yerel O şehirde yaşayıp dövizi olanlar dikkat! Yüklü miktarda sahtesi ele geçirildi
Yerel

O şehirde yaşayıp dövizi olanlar dikkat! Yüklü miktarda sahtesi ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin Euro sahte para ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 13:08:00 -
O şehirde yaşayıp dövizi olanlar dikkat! Yüklü miktarda sahtesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte döviz kullanıldığı belirlenen Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlediği belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramada 46 adet 500 euroluk sahte banknot bulundu.

Toplamında 23 bin Euro değerindeki sahte para ele geçirilirken iş yerindeki Ç.K. gözaltına alındı. (İLKHA)

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