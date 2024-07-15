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Yerel O şehirde şok eden olay! Domuz zannettiği komşusunu tüfekle öldürdü!
Yerel

O şehirde şok eden olay! Domuz zannettiği komşusunu tüfekle öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 14:23:00 -
O şehirde şok eden olay! Domuz zannettiği komşusunu tüfekle öldürdü!

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, soğan tarlasına sulamaya gelen komşusunu domuz sanarak vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, soğan tarlasına sulamaya gelen komşusunu domuz sanarak vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Akılalmaz olay, Hocalar ilçesi Kozluca köyünde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı. Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu. Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Gündoğdu'nun cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Kaynak: İHA

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