O şehirde rüzgar, binanın çatısını yerinden söktü!

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgar, Eğriköprü Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve polis ekipleri, bina etrafında önlem alarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Bina yakınındaki araçlar da zarar görmemesi için kaldırıldı.