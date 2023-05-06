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Yerel O şehirde rüzgar, binanın çatısını yerinden söktü!
Yerel

O şehirde rüzgar, binanın çatısını yerinden söktü!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:33:00 -
O şehirde rüzgar, binanın çatısını yerinden söktü!

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgar, Eğriköprü Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısını yerinden söktü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve polis ekipleri, bina etrafında önlem alarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Bina yakınındaki araçlar da zarar görmemesi için kaldırıldı.

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