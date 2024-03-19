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Yerel O şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Yerel

O şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
2024-03-19 07:06:00 -
O şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Hakkâri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Hakkâri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuya dair Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak kar ve yağmurun, sabah da etkisini sürdüreceği, yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 19 Mart Salı günü il genelinde yükseköğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. (İLKHA)

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