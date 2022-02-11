Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si vefat etti!
Malatya'da akşam saatlerinde verilen mama 3 bebeği zehirledi. Olayda 2 bebek hayatını kaybetti, birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Malatya Battalgazi'de meydana gelen olayda iddiaya göre yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.
Sabah saatlerinde bebeklerine bakmaya kalkan aileler 3 bebeğiden hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Apar topar hastaneye götürülen bebeklere ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından yapıldı.
3 Bebekten 2'si Öldü!
2 bebek E.E ile M.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.