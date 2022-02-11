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Gündem Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si vefat etti!
Gündem

Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si vefat etti!

Malatya'da akşam saatlerinde verilen mama 3 bebeği zehirledi. Olayda 2 bebek hayatını kaybetti, birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 17:49:00 - 2022-02-11 17:54:12
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si vefat etti!

Malatya Battalgazi'de meydana gelen olayda iddiaya göre yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.

Sabah saatlerinde bebeklerine bakmaya kalkan aileler 3 bebeğiden hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Apar topar hastaneye götürülen bebeklere ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

3 Bebekten 2'si Öldü!

2 bebek E.E ile M.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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