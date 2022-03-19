O şehirde kar kalınlığı dudak uçuklattı!

Bitlis’te son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreyi aşarken, meteoroloji yetkilileri mart ayında yağan toplam kar kalınlığının 3 metre 20 santimetreye ulaştığını bildirdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyede, 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri ise kent merkezinde kapanan ana ve ara arterlerde kar temizleme ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

Çığ uyarısı

Meteoroloji yetkilileri ise eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların çığ tehlikesine karşı duyarlı olmalarını istedi. Kar örtüsü dolayısıyla çığ tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşları uyaran meteoroloji yetkilileri geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Kar yağışının önümüzdeki haftada aralıklarla devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, sürücülerin de dikkatli olmalarını istedi.

Birçok vatandaş ise bugüne kadar mart ayında böyle bir kar yağışıyla karşılaşmadıklarını, evlerine gitmek için kar koridorlarını aştıklarını söylediler.

Çatılarda biriken kar kütlelerinin tehlike oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, baharı beklerken, kışın yeniden etkili olduğunu ifade ettiler. (İLKHA)