O şehirde kaçak ameliyat yaptıran diş hekimleri yakalandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi ile 14.04.2023 tarihinde Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince özel bir diş polikliniğine yapılan denetimde Siirt’te çalışma izinleri olmayan Diş Hekimi Ortodonti Uzmanı Ö.D ve M.K.’nin yakalandığı ortaya çıktı.

Bu kişilerin Siirt'te vatandaşları kandırarak ve komisyon aldıkları için tecrübesiz diş hekimi kökenli bir çene cerrahının yaptığı kaçak ameliyatlara yönlendirdikleri, bu çene cerrahının çok ciddi tecrübe gerektiren ameliyatları İstanbul’da bir hocanın yanında öğrenmeye çalışıp Siirt’te tecrübe ve para kazanmak için yaptığı belirtildi.

Bu kişileri ülke çapında doktor hakları savunuculuğuyla tanınan ve 80 STK’nın birleştiği büyük bir federasyonda Denetleme Kurulu Başkanlığı yapmış ve şu an hala Siirt Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını devam ettiren Dr. Özgür Aydın ’ın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet sonucu yakalattığı ifade edildi.

Ortada vatandaşların sağlığını hiçe sayan büyük bir rant olduğunu, soruşturmaların ikili ilişkiler dolayısıyla kapatılmaya çalışıldığı, Sağlık Bakanlığının ilerleyen süreçte müfettiş atayarak duruma el atabileceğini bilgisini paylaşan Aydın, şu iddialarda bulundu:

Diş hekimleri halen kaçak çalışmaya devam ediyor

"Dicle Üniversitesi’nde rektörlük soruşturması devam eden S. B’nin soruşturma devam ederken Siirt’te kaçak çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Hasta beyanlarıyla da bu bilgi sabit, YÖK yönetmeliklerince üniversiteden atılması gerekirken Dicle Üniversitesi’nde soruşturmayı devam ettiren öğretim üyelerinin birçok bilgi ve belgeyi görmezden gelmeye çalışıyorlar. Siirt’e gelen Diş hekimleri Dicle Üniversitesi’nde öğrenim görüyorlar. Bu sebeple asistan S.B. soruşturmasını devam ettiren öğretim üyelerinin öğrencilerinin bilgisizliği ortaya çıkmasın diye bilirkişileri etkilemeye çalışıyorlar."

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Dicle Üniversitesi Ortodonti öğretim üyelerinin şikâyetlerden rahatsız olduğu için mağdur ve hasta olan N. A'yı tedavi için aylardır oyaladıklarını iddia eden Aydın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"onam formu imzalatılarak tedaviye başlanmasına rağmen bu tedavinin devam ettirilmediği, kaçak özel muayenehanelerde çalıştıkları için asistan S. B üniversiteden atılması durumunda hocalarını YÖK’e şikâyet etmekle tehdit ettiği, bu kişilerin bir şebeke gibi organize bir şekilde çalıştıkları ve birbirlerini korudukları iddia ediliyor."

SİAHED Başkanı Dr. Özgür Aydın, Cumhuriyet Savcılığının organize bir şebeke gibi çalışan bu kişilerin gerekli cezaları almaları için ilerleyen süreçlerde YÖK ve Bakanlık nezdinde girişimlerinin olacağının da altını çizdi.(İLKHA)