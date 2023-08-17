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Yerel O şehirde ilginç olay: Önce sattı sonra çaldı!
Yerel

O şehirde ilginç olay: Önce sattı sonra çaldı!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 17:52:00 -
O şehirde ilginç olay: Önce sattı sonra çaldı!

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaklaşık 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaklaşık 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ahmetler Mahallesi'nde 19 Nisan 2023'te B.Y'ye ait otomobil, park halindeyken gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin yakın zamanda B.Y.'ye otomobili satan komşusu H.T. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.T. ile zanlının olaya karıştığı iddia edilen kardeşi H.T. ve S.P. adlı kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu arada zanlının otomobili taklit anahtarla çaldığı öğrenilirken, aracın götürüldüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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