O şehirde horoz dövüştüren 6 kişi...
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey ilçesindeki bir iş yerinde horoz dövüşü üzerinden kumar oynatıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından iş yerine düzenlenen operasyonda horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alınırken, ringde dövüştürülmek üzere bulunan 9 horoz ise hayvan barınağına teslim edildi.
Ayrıca, iş yeri içerisinde bahis oynayan 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı. (İLKHA)