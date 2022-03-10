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Yerel O şehirde hayat durdu! Tam 118 yerleşim yolu ulaşıma kapandı
Yerel

O şehirde hayat durdu! Tam 118 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 118 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 09:50:00 -
O şehirde hayat durdu! Tam 118 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 16, Başkale'de 15, Çaldıran’da 16, Çatak'ta 44, Erciş’te 4, Gürpınar ilçesinde 23 olmak üzere toplam 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiği belirtilerek, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçmesi beklediği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği belirtildi. (İLKHA)

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