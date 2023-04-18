  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O şehirde hamam böceği istilası! Evlere kadar girdiler
Yerel

O şehirde hamam böceği istilası! Evlere kadar girdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-18 12:11:00 -
O şehirde hamam böceği istilası! Evlere kadar girdiler

Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki bir sokakta çok sayıda hamam böceği evlere girdi. Gündüz sayıları azalan hamam böcekleri, gece saatlerinde yeniden ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki bir sokakta çok sayıda hamam böceği evlere girdi. Gündüz sayıları azalan hamam böcekleri, gece saatlerinde yeniden ortaya çıktı.

Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Güler Sokak üzerinde önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıkanlar, evlerin çevresinde çok sayıda hamam böceği olduğunu gördü. Evlerin bahçelerine, balkonlarına, içine kadar giren hamam böceklerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan halk, durumu belediyeye bildirdi.

“KAÇ GÜNDÜR RESMEN REZİL OLDUK”

Belediye ekipleri sokakta ilaçlama çalışmasında bulundu. Ancak gündüz sayıları azalan hamam böcekleri, gece saatlerinde yeniden ortaya çıktı.

Hamam böceklerinden rahatsızlık duyduklarını ifade eden Sultan Karakuzu, Çok kötü buralar. Kaç gündür resmen rezil olduk. Mahalleyi sardı herkes şikayetçi, nereden geldiğini bilmiyoruz. Evlerimize kadar giriyorlar. Çok fazla var, süpürdüğümüz zaman simsiyah oluyor buralar dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23