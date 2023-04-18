O şehirde hamam böceği istilası! Evlere kadar girdiler

Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki bir sokakta çok sayıda hamam böceği evlere girdi. Gündüz sayıları azalan hamam böcekleri, gece saatlerinde yeniden ortaya çıktı.

Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Güler Sokak üzerinde önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıkanlar, evlerin çevresinde çok sayıda hamam böceği olduğunu gördü. Evlerin bahçelerine, balkonlarına, içine kadar giren hamam böceklerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan halk, durumu belediyeye bildirdi.

“KAÇ GÜNDÜR RESMEN REZİL OLDUK”

Belediye ekipleri sokakta ilaçlama çalışmasında bulundu. Ancak gündüz sayıları azalan hamam böcekleri, gece saatlerinde yeniden ortaya çıktı.

Hamam böceklerinden rahatsızlık duyduklarını ifade eden Sultan Karakuzu, Çok kötü buralar. Kaç gündür resmen rezil olduk. Mahalleyi sardı herkes şikayetçi, nereden geldiğini bilmiyoruz. Evlerimize kadar giriyorlar. Çok fazla var, süpürdüğümüz zaman simsiyah oluyor buralar dedi.

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