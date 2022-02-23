O şehirde gizli zam yapan fırıncılara cezai işlem uygulandı!

Fırınların bazılarında ‘gizli zam’ olarak ekmeğe zam yapılması Batman Belediyesi’ni harekete geçirdi.

Batman’da ‘İl Ekmek Komisyonu’ tarafından fırıncı esnafının özellikle un fiyatlarındaki artış, yakıt ve enerji fiyatlarındaki artış giderlerinin artması sonucu mevcut maliyetlerin göz önünde bulundurularak 200 gramlık somun ekmeğin 1 TL 75 kuruştan, 400 gramlık pide ekmeğin 3 TL 50 kuruştan ve 1 kilogramlık ekmeğin de 8 TL 75 kuruştan satılması karara bağlanmıştı.

Buna rağmen bazı fırıncı esnafının bu karara uymayarak keyfi uygulama ile ekmek fiyatlarına yaptığı zam Batman Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü, alınan komisyon kararına ve fiyat tarifesine uymayan fırıncı esnafına gerekli cezai işlemleri gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı 10 ekip farklı mahallelerde bulunan fırın esnafına ani denetim gerçekleştirdi. 65 ekmek fırını denetleyen ekipler, bu fırınlar arasında 17’sine emirlere uymamaktan toplamda 9 bin 877 TL idari para cezası uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri; fiyat tarifesi, ekmeğin hamur halindeki gramajına, pişmiş halindeki gramajına ve güncel fiyat tarifesini vatandaşların görebileceği yerde asılı bulundurmamaktan işlem başlatırken, denetimlerde; ekmeğin gramajı, hijyen koşulları, fiyat tarifesi konularında fırıncı esnafına mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmeyenlere karşı bu denetimlerin süreceğini hatırlatarak: “Vatandaşlarımız her türlü şikâyet konusunda belediyemizin Alo 153 Beyaz Masa hattına ihbarda bulunabilirler. Ayrıca Batman Belediyesi’nin sitesinden HDS şikâyet kaydı oluşturabilirler.” dedi.(İLKHA)