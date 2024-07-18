O şehirde feci olay! Görme engelli çift, kapağı açık rögara düştü!

Samsun'un Atakum ilçende görme engelli çift, alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

RÖGARIN İÇİNE DÜŞMÜŞTÜ

İstanbul Ataşehir'de de 2017'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düşmüştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü rögardan yaralı olarak kurtarılan Boz ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: İHA