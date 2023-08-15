O şehirde denize girmek yasaklandı!

Sinop'ta, olumsuz hava koşulları, rip ve dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgârlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar, Sinop ili kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dâhil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkeli ve Ayancık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. (İLKHA)