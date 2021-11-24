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Dünya O şehirde cinayet sayısı rekor kırdı
Dünya

O şehirde cinayet sayısı rekor kırdı

ABD'nin başkenti Washington DC'de 2021'in başından bu yana 200 cinayet işlendiği, bu sayının 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:45:00 -
O şehirde cinayet sayısı rekor kırdı

ABD'nin başkenti Washington DC'de 2021'in başından bu yana 200 cinayet işlendiği, bu sayının 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildirildi.

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPDC) verilerine dayandırdığı haberine göre, kentte önceki gün 2021 yılının 200. cinayeti işlendi. Böylece Washington DC’de 2003 yılından bu yana 1 yılda işlenen cinayet sayısı ilk kez 200’e ulaştı. MPDC verilerine göre Washington DC’de 2003’te 248 cinayet kayda geçerken, 2003’ten sonra 1 yılda işlenen cinayet sayısı 200’ü bulmamıştı.

MPDC verilerine göre geçtiğimiz yıl başkentte 198 cinayet işlenirken, 2019’da 166, 2018’de ise 160 cinayet vakası kayıtlara geçti. Yıllık verilere göre ABD’nin başkentinde kayıtlara geçen cinayet sayısı son 4 yılda istikrarlı bir şekilde arttı. En fazla cinayet ise 262 ile 2002 yılında işlenmişti.

 

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