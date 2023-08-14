O şehirde bir apartman dairesinde yangın!

Mardin'in Artuklu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir apartmanın 5'inci katında yangın meydana geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakını Florya Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Florya Sitesi'ne ait bir apartmanın 5’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale çalışmaları başlattı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO