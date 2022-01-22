O şehirde 605 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı!
Adıyaman ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezraların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik, Çelikhan, Tut, Gerger, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 141 köy ve 464 mezraya ulaşım için çalışmalar devam ediyor.
Adıyaman merkeze bağlı 169, Besni’de, Çelikhan’da 39, Gerger’de 110, Gölbaşı’da 20, Kahta’da 126, Samsat’ta 22, Sincik’te, 66 köy ve mezra yolu ulaşıma açılmak için beklemektedir.
Ulaşıma kapalı köy yollarının, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, il merkezinde belediye bağlı ekipler çalışmalrını devam ettirmektedir. (İLKHA)