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Yerel O şehirde 46 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yerel

O şehirde 46 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-21 10:47:00 -
O şehirde 46 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 46 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 46 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 46 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince 20 Temmuz 2023 günü sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" (İLKHA)

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