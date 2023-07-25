O sebzeyi alırken 100 kez düşünün! Market binlerce lira tazminat ödedi

İngiltere'de yaşayan 63 yaşındaki Neville Linton, Birmingham yakınlarındaki bir zincir marketten aldığı brokoli poşetinin içinde yuvalanmış bir 'merdiven yılanı' (zamenis scalaris) olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı.

POŞETLE BİRLİKTE KÜVETE KOYDULAR

Sky News'te yer alan habere göre, Üç çocuk babası Linton yemek yapmak için sebze poşetini buzdolabından çıkardığında içinde bir yılan olduğunu fark etti. Yılanlarla arasının pek iyi olmadığını söyleyen Linton, bunun üzerine kız kardeşini aradı ve gelip ona yardım etmesini istedi.

İkili daha sonra, içinde yılan olan poşeti banyodaki küvete koyarak yetkililerle iletişime geçti. Ardından görevliler yılanı küvetten alarak Dudley Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

MARKET, TAZMİNAT ÖDEDİ

Linton, konuya ilişkin demecinde, "Brokoliyi mutfakta bırakmadığım için şanslıyım, evin içinde serbest kalabilirdi. Bu da bizim için büyük bir risk olurdu, çünkü beraber yaşadığım iki savunmasız insan var" dedi.

Mirror'ın haberine göre brokoliyi satan zincir market, bu ağır ihmalden ötürü Linton'a yüklü bir tazminat ödedi.

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