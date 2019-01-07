O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti

İsmail Uğur Ankara

Kamuoyunda büyük tepkilere sebep olan ve uzmanların “cinsiyet kimliğini bozarak aile yapısını tahrip etme” projesi olarak nitelendirdiği “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (ETCEP) projesini FETÖ’cü ve Gezici’lerin tezgahladığı ortaya çıktı. Yoğun tepkilerin ardından Yeni Akit’e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, projenin pilot uygulamalarına da son verildiğini ve uygulamanın tümden kaldırıldığını açıkladılar.

British Council projesi

2014 yılında AB finansmanıyla başlatılan 3 milyon 154 bin 470 Avro bütçeli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 162 pilot okulda uygulanan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (ETCEP) projesinin uygulama ortaklarının en başında British Council geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Batı kültürünün ve İngilizce dilinin yaygınlaştırılması için faaliyet gösteren British Council, BM ve AB fonlarıyla dünyanın birçok ülkesinde kültür ve cinsiyet değişimine zemin hazırlıyor. ETCEP projesinin uygulama klavuzları ve raporlarını da British Council liderliğindeki konsorsiyumun Türkiye’den seçtiği FETÖ’cü ve Gezi’ci akademisyen ve uzmanlar hazırladı.

Klavuzu FETÖ’cü hazırlamış

ETCEP projesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Klavuzu’nu hazırlayan uzmanlardan biri Doç. Dr. Bülent Tarman. Gazi Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Tarman, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunanlar” listesinde 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile ihraç edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ’nün ABD’deki yasadışı işlerini ve FETÖ’cü isimleri araştıran hukuk şirketi Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam’ın hazırladığı 664 sayfalık “Aldatma İmparatorluğu: Gülen’in ABD’deki Okul Şebekesi” raporunda, Bülent Tarman’ın ABD’deki FETÖ okul yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu da ifade ediliyordu.

PKK sevici geziciler

ETCEP projesinin “Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu”nu hazırlayanlardan Dr. Atike Zeynep Kılıç, “Bu suça ortak olmayacağız” isimli PKK’ya destek bildirisine imza atmış ve “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanmıştı. Raporu hazırlayanlardan Prof. Dr. Cennet Engin Demir, Gezi kalkışmasına destek için ODTÜ’lü akademisyenlerin hazırladığı “Halkımızın ayağa kalkmasını destekliyoruz” adlı bildiriye imza atan isimlerdendi. Raporu yazanlardan bir diğer isim, KESK’e bağlı Eğitim-Sen’in Marmara Üniversitesi Temsilcisi Behlül Çalışkan ise; akademisyen olarak görev yaptığı Marmara Üniversitesi’nde Gezi kalkışmasına destek vermek için görevini bıraktığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılmıştı. Rapor yazarlarından Ebru Hanbay Çakır, AB destekli cinsiyet projelerine aktif katılan bir isim ve sosyal medya hesaplarından PKK destekçisi bildiri yayınlayan akademisyenlere destek vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, pilot uygulamadan da vazgeçti

ETCEP projesine karşı kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle Yeni Akit’e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, “Proje 2016’da sona ermişti zaten. Sadece pilot uygulamaların tamamlanması kalmıştı. Şimdi bakanlık olarak pilot uygulamaları da beklemeden projeyi tümden sona erdiriyoruz” açıklaması yaptılar.