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O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti

Kamuoyunda büyük tepkilere sebep olan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (ETCEP) projesinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tümden kaldırıldığı açıklandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:22

 İsmail Uğur  Ankara 

Kamuoyunda büyük tepkilere sebep olan ve uzmanların “cinsiyet kimliğini bozarak aile yapısını tahrip etme” projesi olarak nitelendirdiği “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (ETCEP) projesini FETÖ’cü ve Gezici’lerin tezgahladığı ortaya çıktı. Yoğun tepkilerin ardından Yeni Akit’e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, projenin pilot uygulamalarına da son verildiğini ve uygulamanın tümden kaldırıldığını açıkladılar.

British Council projesi

2014 yılında AB finansmanıyla başlatılan 3 milyon 154 bin 470 Avro bütçeli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 162 pilot okulda uygulanan “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (ETCEP) projesinin uygulama ortaklarının en başında British Council geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Batı kültürünün ve İngilizce dilinin yaygınlaştırılması için faaliyet gösteren British Council, BM ve AB fonlarıyla dünyanın birçok ülkesinde kültür ve cinsiyet değişimine zemin hazırlıyor. ETCEP projesinin uygulama klavuzları ve raporlarını da British Council liderliğindeki konsorsiyumun Türkiye’den seçtiği FETÖ’cü ve Gezi’ci akademisyen ve uzmanlar hazırladı.

Klavuzu FETÖ’cü hazırlamış

ETCEP projesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Klavuzu’nu hazırlayan uzmanlardan biri Doç. Dr. Bülent Tarman. Gazi Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Tarman, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunanlar” listesinde 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile ihraç edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ’nün ABD’deki yasadışı işlerini ve FETÖ’cü isimleri araştıran hukuk şirketi Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam’ın hazırladığı 664 sayfalık “Aldatma İmparatorluğu: Gülen’in ABD’deki Okul Şebekesi” raporunda, Bülent Tarman’ın ABD’deki FETÖ okul yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu da ifade ediliyordu. 

PKK sevici geziciler

ETCEP projesinin “Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu”nu hazırlayanlardan Dr. Atike Zeynep Kılıç, “Bu suça ortak olmayacağız” isimli PKK’ya destek bildirisine imza atmış ve “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanmıştı. Raporu hazırlayanlardan Prof. Dr. Cennet Engin Demir, Gezi kalkışmasına destek için ODTÜ’lü akademisyenlerin hazırladığı “Halkımızın ayağa kalkmasını destekliyoruz” adlı bildiriye imza atan isimlerdendi. Raporu yazanlardan bir diğer isim, KESK’e bağlı Eğitim-Sen’in Marmara Üniversitesi Temsilcisi Behlül Çalışkan ise; akademisyen olarak görev yaptığı Marmara Üniversitesi’nde Gezi kalkışmasına destek vermek için görevini bıraktığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılmıştı. Rapor yazarlarından Ebru Hanbay Çakır, AB destekli cinsiyet projelerine aktif katılan bir isim ve sosyal medya hesaplarından PKK destekçisi bildiri yayınlayan akademisyenlere destek vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, pilot uygulamadan da vazgeçti

ETCEP projesine karşı kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle Yeni Akit’e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, “Proje 2016’da sona ermişti zaten. Sadece pilot uygulamaların tamamlanması kalmıştı. Şimdi bakanlık olarak pilot uygulamaları da beklemeden projeyi tümden sona erdiriyoruz” açıklaması yaptılar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:22
  1. Ankara
  2. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  3. ETCEP
  4. FETÖ
  5. Gezici’ler
  6. Yeni Akit
  7. Milli Eğitim Bakanlığı
  8. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (ETCEP)
  9. British Council
  10. ETCEP projesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Klavuzu
  11. Doç. Dr. Bülent Tarman
  12. Gazi Üniversitesi
  13. ABD’deki FETÖ okul yapılanması
  14. Dr. Atike Zeynep Kılıç
  15. PKK
  16. Prof. Dr. Cennet Engin Demir
  17. Eğitim-Sen’in Marmara Üniversitesi Temsilcisi Behlül Çalışkan
  18. Gezi kalkışması
  19. Marmara Üniversitesi
  20. Ebru Hanbay Çakır

YORUM YAZ

  • Eyüp KARAEyüp KARA20 dk önce
    Teşekkürler akit
  • muhammedmuhammed29 dk önce
    ''Proje 2016’da sona ermişti zaten. Sadece pilot uygulamaların tamamlanması kalmıştı'' uyumaya devam
  • Ergin YaşarErgin Yaşar32 dk önce
    Akit işte bu!!! Bir GAFLETE DAHA ENGEL OLDU.
  • yusuf toygunyusuf toygun34 dk önce
    vay beh. hemide MİLLİ EĞİTİM KALDIRMIŞ. yahu çok minnattarız milli (!) eğitim...
  • yusuf toygunyusuf toygun38 dk önce
    kimse hesap vermeyecek değil mi? hatta hükümetiz bu işide başardığı için bizden alkış ve minnet bekleyecek.zina ve lutilik gibi sapıklıkları çocuklarımıza öğrtenler hiç hesap vermeyecek?..
  • ferhatferhat39 dk önce
    Bu alcaklar da beyin ve onur denen birsey kalmamis, bir avuc basiretsiz ler den olusuyor. Illaki birileri nin adaletsizligi bagirmasi ve sesini yükseltmsi mi gerekiyor. MEB de calisan görevliler demekki sadece göstermelik memur, al parani ver el ense. Yok kardesim böyle bir sey , siz o göreve ve bu vatana bu millete laik degilsiniz. Allah yar ve yardimcimiz olsun.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR40 dk önce
    Eminmisiniz iptal ettiğinden ??? Pilot uygulama bitti. Pilot uygulamanın bitmesi demek proje bitti demek değil. Gereken bilgi birikimi toplandı tüm müfredeta yayabiliriz demek olmasın. Nabi Avcı tüm ders kitaplarına uygulayacağız dememişmiydi. 2014 - 2016 arası pilot olarak uygulandı. Kaldı ki gavur gelip geçici projeye para vermez, finanse etmez. Kimlik kartları da pilot uygulamayla başladı, uluslararası olsun diye noldu tüm Türkiyeye İSLAM ibaresini kaldırılarak dağıtılıyor...

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