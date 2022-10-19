O sapığa büyük şok! İranlı hadsiz, karalar bağlayacak
Kur'an-ı Kerim ayetlerini şarkıya çevirerek yüce dinimiz İslam'a ağır hakarette bulunan İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun İstanbul konseri iptal edildi.
Kur'an-ı Kerim ayetlerini şarkıya çevirerek yüce dinimiz İslam'a ağır hakarette bulunan İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun İstanbul konseri iptal edildi.
İranlı sanatçı Namjoo’nun Bursa ve Konya konserlerinin ardından 2 Aralık’ta Volkswagen Arena’da düzenleneceği duyurulan konseri de iptal edildi. Namjoo’nun iptal edilen Bursa ve Konya’da konserlerinin bilet satışları da durduruldu.