O sahne gerçek oldu: 'Baba akü yok!'

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Vizontele filminin unutulmaz sahnesini akıllara getiren olay yaşandı. Restoran işletmesi, sipariş götürmek üzere kullandıkları iş yerine ait hafif ticari aracı bir arızasından dolayı Ç.G. isimli tamirciye verdi. Aracı tamir eden Ç.G., aracın motorunda da sorun olduğunu ve bakılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iş yeri de motordaki arızayı gidermesi için aracı yeniden Ç.G.’ye teslim etti. Belli aralıklarla aracın durumunu soran restoran işletmecisi, tamirin devam ettiğine dair cevaplar aldı. Bir süre sonra ise Ç.G.’nin mesajlara ve aramalara cevap vermemesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. 14 Nisan günü, yapılan araştırma üzerine araç bir sokak üzerinde park halinde bulundu. İş yeri temsilcileri, aracı gördükleri anda ise şoka uğradı. Aracın kaputunun, motorunun, aküsünün olmadığı, bazı parçaların da yerlerde olduğu görüldü. Polis ekipleri nezaretinde çekici yardımıyla araç o noktadan alınarak iş yerinin önüne getirildi. Ç.G.’nin ise ikametinde bulunamadığı fakat aracın evin önünden alındıktan sonra iş yeri çalışanlarını sesli mesajlarla tehdit ettiği öne sürüldü. Durum üzerine Ç.G.’den şikayetçi olundu.

100 bin TL’nin üzerinde masraf çıktı

Polis ekipleri, olayın ardından araçtaki eksikleri ve maddi kaybı tespit etmek üzere çalışma yaptı. Aracı incelemek üzere bir otomobil ustası getirildi. Yapılan incelemede araca motor, akü, far, arka kapı, bagaj kapağı, ön panel ve sol dikiz aynası temin edilmesi gerektiği belirtildi. Araçtaki eksik parçalardan dolayı oluşan maddi kaybın ise 100 bin TL’den fazla olduğu öğrenildi.

“Vizontele filminde ‘Baba akü yok’ diyorlar ya, motor da yok”

Tıpkı Vizontele filmindeki gibi aracı bulduklarında aküsünün olmadığını, üstüne motorunun da olmadığını söyleyen Cumaali Kaplan, “Hani Vizontele filminde ‘Baba akü yok’ diyorlar ya, motor da yok. Araba arızalandığında şirketimiz yaptırmak üzere verdi. Aradan zaman geçti. Biz de bu arabayla paket dağıttığımız için lazım oluyor. Bazı sıkıntılar yaşadık. Motosikletle yağmurda çamurda gidemediğimiz için bu arabayı tamire verdiğimiz arkadaşlar şirketimiz tarafından arandı. Cevap gelmedi. En sonunda ücra bir köşede arabamız bulundu. Motor sökülmüştü. Bazı yerlerinde hiçbir onarım, bakım yapılmamış. Bu şekilde mağdur olduk” diye konuştu.

“’Arabayı çekiciyle nasıl alırsınız buradan’ diye tehditli mesajlar attı”

Aracı kendileri bulduktan sonra karşı tarafın kendilerine tehdit mesajları yolladığını ve durumdan ötürü korku yaşadığını belirten restoran işletmecisi E.P. ise, “Arabamızı bir arızasından dolayı ustaya verdik. 2 ay geçmesine rağmen dönüş yapmadı. Sonra ücra bir mahalle köşesinde bulduk. Gördüğünüz üzere ne akü var, ne aynalar var, ne kapısı tutuyor. Hiçbir şeyi yok. Tehdit mesajları var. Ücretini de aldı. ‘Arabayı çekiciyle nasıl alırsınız buradan’ diye tehditli mesajlar attı. Biz arabayı ücra bir mahalle ucundan çekiciyle beraber getirdik. Ben de gidip şikayetçi oldum. Polis çağırdım ve polis eşliğinde arabayı çektirdim. Mağduruz, şikayetçi de olduk. Şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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