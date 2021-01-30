O rapor da FETÖ ve Soros işi! Azgın azınlık, yolsuzluk algısı üretmek için Türkiye düşmanlarına sarıldı

Türkiye’nin yolsuzlukta en üst sıralarda yer aldığı yalanını mesnetsiz verilerle yaymaya çalışan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin arkasındaki gücün FETÖ ve Soros olduğu ortaya çıktı. Derneğin Sorosçu vakıflar tarafından fonlandığı Türkiye temsilcisi Oya Özarslan’ın ise FETÖ’cü kurum ve kuruluşlarla iltisaklı olduğu belirlendi. Özarslan’ın, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ medyasında darbe girişimini destekleyen açıklamalarına yer verildiği, örgüt kurumlarına el konulduğu dönemde ise karşı beyanları olduğu öğrenildi.

Soros ve alman vakıfları

Ülkemiz üzerinde emperyalist emelleri olanlar kirli oyunlarını sergilemekten hiç vazgeçmiyor. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yayımlanan ve azgın azınlığın medyası tarafından manşetlere taşınan “Yolsuzluk Algısı Endeksi” raporundaki çarpıtma veriler, kumpası gözler önüne seriyor. Bölünmez bütünlüğümüze yönelik gerçekleştirilen toplum mühendisliğinin arkasında ise FETÖ ve kaos baronu George Soros yer alıyor. Dernek, Soros ile bağlantısı olduğu bilinen Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı’nın Türkiye temsilciliğiyle yakın ilişki içerisinde. Öyle ki birçok rapor ve panelin düzenlenmesine katkı sağlamış.

İsviçre Başkonsolosluğu, İngiltere Büyükelçiliği ve Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı isimli örgüt tarafından da destek görüyorlar. Daha önce de, dernek tarafından Türkiye aleyhine hazırlanan “Türkiye Nasıl Yönetiliyor? İlkeleriyle Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi” raporunun Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle tamamlandığı bilgisi arşivlerde duruyor.

Dernek FETÖ sevdalısı

Derneğin Türkiye temsilciliğini yürüten Oya Özarslan ise FETÖ ile içli dışlı bir isim. Öyle ki FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası sürecinde, örgüt medyasında sürekli olarak boy göstermiş. Milli iradeye yönelik ilk darbe girişimi olan 17/25 Aralık döneminde, FETÖ’cü Zaman, Birgün ve Taraf Gazeteleri’ne 30 demeç vermiş. FETÖ medyasına el konulduğu süreçte en sert tepki de derneğin Türkiye temsilciliğini yapan Özarslan’dan gelmiş. FETÖ’cü Bugün gazetesine devletin el koymasını eleştiren Özarslan, “Gerçekten Kara bir Gün! Canlı yayında gazeteci tutuklanmasından sonra medyaya el konulması izleyeceğiz, utanç verici!” paylaşımında bulunuyor. FETÖ’nün en büyük propaganda aracı Zaman Gazetesi’nin kapatılmasına karşı çıkan Özarslan, “Kararan her medya kuruluşuyla birlikte ülkemiz de gittikçe kararıyor. Zaman grubuna el konulacağı söylentiler kaygı verici” ifadelerini kullanıyor. FETÖ’nün finansörü İpek grubuna da sahip çıkan Özarslan, “Bu bir milletvekili Mahmut Tanal. İpek medya baskını sırasında Türkiye’den özgür basını korumaya çalışıyor” tweetini atıyor.

Ismarlama ve çarpıtma veri

Raporun ısmarlama olduğu ve Türkiye’yi karalama amacı taşıdığı ise tarihsel verilerin tutarsızlığından anlaşılıyor. Türkiye’nin en karanlık dönemi olan, bankaların hortumlandığı, faili meçhul cinayetlerin yaşandığı ve daha bir çok karanlık olayın gerçekleştiği 1995-1999 yılları, raporda ‘Şeffaflığın yüksek olduğu' bir dönem olarak belirtiliyor. Son 18 yılda, insan hakları, demokrasi, kişisel özgürlükler ve dünya ile entegrasyon noktasında çağ atlamamıza rağmen ‘karanlık bir dönem’ olarak lanse ediliyor. Sadece bu çelişki bile raporun bilimsellikten ve objektiflikten uzak olduğunu ispat ediyor.