O protestolarda 500 kişiye gözaltı!
Senegal'de cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'ya hapis cezası verilmesinin ardından çıkan olaylarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
Senegal'de cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'ya hapis cezası verilmesinin ardından çıkan olaylarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
Ülkenin İçişleri Bakanı Antoine Diome, başkent Dakar'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da başlayan protestolar sonrası bazıları siyasi parti üyesi olmak üzere yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Hafta sonu ülkedeki tansiyonun düştüğünü ifade eden Diome, protestolarda "dış güçlerin etkili olduğunu ve ülkesinin saldırı altında olduğunu" ileri sürdü.
Bakan Diome, protestocuların altyapı tesislerine zarar verip tahrip ettiğini dile getirdi.
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