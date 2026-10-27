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Sağlık O problemi yaşıyorsanız turşu suyu için!
Sağlık

O problemi yaşıyorsanız turşu suyu için!

Yeniakit Publisher
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O problemi yaşıyorsanız turşu suyu için!

Turşu suyunun kas kramplarını hafifletme ve sindirime katkı sağlama gibi olası faydaları gündemde. Bazı araştırmalar, turşu suyunun belirli kas kramplarının süresini kısaltabileceğine işaret ediyor.

Turşu kavanozunda kalan tuzlu ve ekşi su, sağlık üzerindeki olası etkileriyle araştırmalara konu oluyor.

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, vücudunda sıvı kaybı bulunan erkeklerin ayağındaki bir kasta elektriksel uyarıyla kramp oluşturdu. Az miktarda turşu suyu içenlerde krampın ortalama süresi yaklaşık 85 saniye, su içenlerde ise 134 saniye olarak ölçüldü.

Araştırmacılar, yaklaşık 49 saniyelik farkın ağız ve boğaz bölgesinde başlayan sinirsel bir tepkiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

 

Turşu suyunun yüksek miktarda sodyum içerebilmesi nedeniyle ürün etiketindeki değerler ve tüketilen miktar önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin tüm yiyecek ve içeceklerden aldığı günlük sodyum miktarının 2 bin miligramın altında olmasını öneriyor.

Fazla sodyum tüketimi yüksek tansiyonla ilişkilendiriliyor. Yüksek tansiyon, böbrek hastalığı veya kalp yetmezliği nedeniyle tuz tüketimini azaltması istenen kişilerin tıbbi önerilere uyması gerekiyor.

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