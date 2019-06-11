O plajlar halkın kullanımına kapatıldı

Samsun’da yapılan "2019 Yüzme Sezonu Açılış Toplantısı"nda, Atakum ilçesinde kanalizasyon akan plajların, temizleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar halkın kullanımına kapatılması kararı alındı.

Samsun Valiliğince, Yüzme Suyu Yönetmeliği kapsamında "2019 Yüzme Sezonu Açılış Toplantısı" gerçekleştirildi. İnsan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesini belirlemek ve bu suların başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesinin engellenmesini sağlamak amacıyla 9 Ocak 2006 tarih ve 26048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında Samsun’da yapılmış olan çalışmalarla ilgili olarak Vali Yardımcısı İbrahim Avcı’nın başkanlığında toplantı düzenlendi.

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar plajlar halkın kullanımına kapatılacak

Toplantıda, yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen Atakum ilçesi, Çatalçam ve Taflan yerleşimlerinde mevcut olan, kaçak kanalizasyon bağlantılarının SASKİ tarafından önlenerek acilen kanalizasyon şebekesine bağlantılarının sağlanmasına, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ile Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen kısım arasında kalan halk plajlarında ivedi olarak Samsun Büyükşehir Belediyesince (Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) temizlik çalışmalarının yapılmasına, bu çalışmalar sonuçlanana kadar bu plajların geçici olarak halkın kullanımına kapatılması ve uyarı levhaları konulması, anons edilmesi ve yerel basında yer alması suretiyle halka duyurulmasının sağlanmasına karar verildi.