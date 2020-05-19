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O otomobilin benzeri ile şehir turu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun protokolü üstü açık otobüsle şehri dolaşarak vatandaşın bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:40:53 -
O otomobilin benzeri ile şehir turu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun protokolü üstü açık otobüsle şehri dolaşarak vatandaşın bayramını kutladı.


Evlerine ve balkonlarına çıkan vatandaşların bayram neşesine ortak olan protokol, güzergah boyunca sevilen marşları çaldı. Korona virüsü ve sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde geçen kutlamada caddelerde renkli görüntüler yaşandı. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak ve marşlara eşlik ederek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.



O otomobilin benzeri de yer aldı


Konvoyda, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri de yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı şehir turu yaklaşık 2 saat sürdü. Turda Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yer aldı.

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