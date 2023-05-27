O örgüt, Kraliçe Elizabeth’i ABD ziyareti sırasında öldürmeyi planlamış

Şarku’l Avsat’ın The Independent gazetesinden aktardığı habere göre, yeni yayınlanan FBI kayıtları, Kraliçe’nin 70 yıllık hükümdarlığı sırasında ABD’ye yaptığı 11 ziyareti sırasında, ajanların ‘her zaman açık’ bir tehdit konusunda uyarıda bulunduğunu gösterdi.

FBI’ın paylaştığı kayıtlara göre, Kraliçe Elizabeth’in 1983’deki ABD gezisinde, Kuzey İrlanda’da kızının ölümünün intikamını almak isteyen bir IRA sempatizanı tarafından hedef alınabileceğine dair istihbarat alındı.

San Francisco’daki bir polis memuru, federal ajanlara, 4 Şubat 1983’te, Kraliçe ve eşi Prens Philip’in Beyaz Saray’da eski Başkan Ronald Reagan ile görüşmesinden yaklaşık bir ay önce, şehirdeki İrlanda barlarından tanıdığı bir adamdan telefon aldığını bildirdi.

Gizli FBI notuna göre, söz konusu isimsiz kişi, Kraliyet yatı Britannia seyir halindeyken Golden Gate Köprüsü’nden bir şey atarak Kraliçe’ye zarar vermeye veya Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiği sırada onu öldürmeye çalışacağını iddia etti.

Kraliçe Elizabeth ile ilgili 102 sayfalık FBI kayıtları, geçtiğimiz Eylül ayında ölümünün ardından basından gelen talepler üzerine, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında ortaya çıktı.

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