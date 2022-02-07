O muhtardan Ekrem’e 3 kuruşluk dava!

Sabah’ın haberine göre, İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde çalışan Sevtap Ayman’ın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkmasının ardından, İBB’ye tepki gösteren Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi. Muhtarın fotoğraf ve paylaşımları sosyal medyada hedef haline getirildi. İBB sözcüsü Murat Ongun tarafından kendisine 10 bin liralık tazminat davası açılan muhtar da Ongun’a 3 kuruş Ekrem İmamoğlu’na ise 5 kuruş dava açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede İBB'de çalışmaya başlayan çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin olduğunu açıkladı. Bu kişilerden biri de İBB Muhtarlar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine İstanbul'da görev yapan muhtarlar İBB'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren muhtarlar arasında bulunan Esenyurt ilçesi Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi.

"Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz”

Karakülah, "PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve soruşturması halen devam eden kadının Özel Kalem'de görevde tutulması akıl alır gibi değil. Bu kadın bilgilerimizi PKK'ya mı gönderdi? Bütün İstanbulluların bilgileri tehdit altında. Adımıza sahte kimlik mi çıkartılıyor yoksa başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu" dedi.





Bu açıklamalarının ardından aHaber'de katıldığı yayında özel hayatına ait kişisel bilgi ve fotoğraflarının İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yönetildiği iddia edilen sosyal medya hesabından paylaşıldığını belirtti.

Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından muhtar Karakülah'a 10 bin TL tazminat davası açıldı. Muhtar Cavide Karakülah da verdiği dilekçe sonrasında aldığı tehditleri ve sosyal medyada uğradığı hakaretleri savcılağa sunarak Ongun hakkında 3 kuruşluk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise 5 kuruşluk dava açtı.