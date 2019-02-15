O mesleği yapanlara gelir vergisi indirimi!

Geçen ay çıkartılan torba kanunda havacılık sektöründe çalışan pilot ve hosteslere vergi indirimine ilişkin düzenlemeye yer verildi. Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde vergi istisnalarını düzenleyen 23’üncü maddesine pilot ve hosteslerin ücretlerinde vergi istisnasına ilişkin yeni bir hüküm eklendi.

Safi ücretin yüzde 70'i vergiden muaf

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili hazırladığı tebliğ taslağında, vergi istisnasının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. Buna göre, vergi istisnası, kamu kurumları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni ya da iş merkezi Türkiye’de bulunan şirketlerde uçuş maksadıyla görevlendirilen kişilere uygulanacak.

Bu kapsamda, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara ve uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına vergi istisnası sağlanacak. Havacılık kuruluşlarının diğer personeli vergi istisnasından yararlanamayacak. Pilot ve kabin memurlarının aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i, gelir vergisinden muaf olacak.

Gerçek safi ücret nedir?

Brüt ücretten sosyal güvenlik işçi primi (yüzde 14),işsizlik sigortası işçi primi (yüzde 1),şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları ile engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktar, “gerçek safi ücret” olarak kabul ediliyor. Vergi istisnası, gerçek safi ücretin yüzde 70’ine uygulanacak. Gerçek safi ücretin sadece kalan yüzde 30’u için vergi ödeyecekler.

Brüt ücret hesabına pilot ve kabin memurlarına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler dahil edilecek.

Şubat ayı ücretlerine uygulanacak

Vergi istisnasıyla ilgili düzenleme 1 Şubat 2019 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girdi. Ay sonunda şubat ayı ücretlerini alırken, ücretlerinden daha az vergi kesilecek. Böylece, kapsamdaki pilot ve hostesler şubat ayı sonunda, istisna tutulan kazançlarına karşılık gelen vergi tutarında daha fazla para alacaklar.

40 bin TL'de 8500 TL avantaj

Vergi istisnasının pilot ve hosteslere sağladığı avantaj, gelir vergisi dilimine paralel olarak artacak. Örneğin, bekâr bir pilotun 40 bin lira olan brüt ücretinden sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi ile bin lira hayat sigortası primi düşüldükten sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden normalde 6 bin 324 lira gelir vergisi kesilecekti.

Yeni düzenleme uyarınca, gelir vergisi matrahını oluşturan 36 bin 121 liranın yüzde 70’i olan 25 bin 285 lirasından vergi alınmayacak. Sadece, kalan yüzde 30’u olan 10 bin 836 liralık ücret üzerinden bin 625 lira vergi hesaplanacak. Bunun da 192 lirası asgari geçim indirimi (AGİ) olarak düşülecek ve net bin 433 lira vergi ödeyecek. Böylece, brüt ücreti 40 bin lira olan bekâr bir pilotun yılın başında elde edeceği vergi avantajı 4 bin 700 lira olacak.

Aynı pilotun aylık vergi avantajı, yüzde 20 vergi diliminde 5 bin 57 lira, yüzde 27 vergi diliminde 6 bin 827 lira, yüzde 35 vergi diliminde ise 8 bin 850 lirayı bulacak.

Brüt ücreti 10 bin lira olan ve bin lira tutarında şahıs sigorta primi bulunan kabin memurunun ise ilk ay elde edeceği avantaj 787 lira olacak. Kabin memurunun vergi avantajı vergi dilimi arttıkça yükselecek ve yüzde 27 diliminde aylık bin 417 liraya ulaşacak.

Kaynak: Habertürk