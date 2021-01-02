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Sağlık O mesajı paylaştı! Bakan Koca'dan kritik uyarı
Sağlık

O mesajı paylaştı! Bakan Koca'dan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:41:00 -
O mesajı paylaştı! Bakan Koca'dan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım." ikazında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Hatay'da 16 günde annesi, babası ve ablasını Kovid-19'dan, diğer ablasını da kanserden kaybeden ve Kovid-19'u yenen Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan'ın mesajını paylaştı.

Paylaşımında, "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım." ifadelerini kullanan Koca, Alkan'ın koronavirüsü yenmenin buruk sevincini yaşadığını ifade etti.

Bakan Koca, Alkan'ın "Anneme son vedayı edemedim." başlıklı mesajındaki, "Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz." dedi.

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