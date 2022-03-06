O marketten alkışlanacak hareket

Aydın’da bir zincir market, artan yağ fiyatlarına karşı panik havası oluşturmak isteyen fırsatçılara prim vermedi. Zincir market yaptığı açıklamada yeterli miktarda yağ olduğunu söyleyerek satışlara kota vermeyeceğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle yağ stoklarının azalacağı iddiası vatandaşları endişelendirdi. Yağ ve diğer temel gıda maddelerine zam geleceğini düşünerek paniğe kapılan vatandaşlar marketlere akın etti.

Marketlerin önünde oluşan uzun kuyruklar fırsatçıların ekmeğine yağ sürdü. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adetle sınırlandırıldı.Aydın’da ise bir zincir market yaptığı paylaşımla vatandaşın yüreğine su serpti. Zamlar nedeniyle kaos oluşturmak isteyenlere inat zincir market vatandaşların içinin rahat olmasını söyledi. Yeterli miktarda yağ olduğunu belirten market, “İzdihama gerek yok. Yağ da var, un da var, şeker de var” diyerek, ürünlerin satışlarında kota olmadığını vurguladı.