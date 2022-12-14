O listede Süleymancılar neden yok? Hayrola, ne ayak!

Meclis’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, CHP adına konuşan Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, üzerinde "TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı, Birlik Vakfı, İsmailağa Cemiyeti, Hizmet Vakfı, İskender Paşa Cemaati, Nakşibendi Tarikatı, Şam Yetimleri Derneği” yazan pankartı açarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" herzelerini yumurtlamıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'li Kaya'nın "nefret listesi"nde Süleymancıların neden yer almadığını masaya yatırdı.

Şener, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili Yıldırım Kaya, TBMM’deki konuşması sırasında üzerinde tarikat, cemaat, dernek ve vakıfların ismi yazılı kartonet ile çıkarak, “MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz” dedi.

(...) Yıldırım Kaya’nın TBMM kürsüsünden gösterdiği kartonette ismi yazılı tarikat, cemaat, dernek ve vakıflar şunlardı: “Anadolu Gençlik Derneği, İskenderpaşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Erenköy Cemaati , Menzil Cemaati, İlim Yayma Cemiyeti, Nakşibendiler, Birlik Vakfı, Tügva,Türgev, Ensar, Hayrat.”

AGD’NİN ADINI ÇIKARDI

Yıldırım Kaya’nın sözleri 6’lı masadaki ortağı Saadet Partililerin tepkisini çekti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın kendilerine yakın Anadolu Gençlik Derneği’ni de özür dilemeye davet etti. Kürsüye gelen Kaya, “AGD’nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği’ne değildir” diyerek düzeltme yaptı. Saadet Partililerin tepkisinin nedeni, adı çocuklara taciz ve tecavüzle hatırlanan cemaatlerde anılmasınaydı.

Ancak Yıldırım Kaya konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın isimlerini kartonete yazdığı tarikat, cemaat, vakıf ve derneklerle protokoller imzalamasını eleştirirken, hesap sorulacağını söylüyordu.

Elbette her kurumu taciz ve tecavüzle suçlamak doğru olmaz ama eğer mesele MEB ile protokol imzalamaksa bunların Anadolu Gençlik Derneği de yer alıyor. Anlaşılan 6’lı masadaki ortağının tepkisi ona geri adım attırmıştı.

SÜLEYMANCILARIN TACİZ ARŞİVİ

Yıldırım Kaya’nın adını verdiği tarikatlar arasında Süleymancılar olarak bilinen grup yoktu. Oysa bunların arasında en yaygını ve adı taciz ve tecavüz olaylarıyla anılan da Sülaymancılar isimli grup.

Hatta Yıldırım Kaya, bu yılın mart ayında Süleymancıların Esenler’deki bir yurdunda çocuklara yönelik şiddet görüntülerini şahsi Twitter hesabından paylaşmış, “Görüntüler İstanbul Esenler’de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda çekilmiş. Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?” diye yazmıştı.

Öte yandan, eğer mesele protokolse Süleymancılarla da imzalanmış, mesele çocuklara şiddet, taciz, tecavüzse o da fazlasıyla mevcut. Milli Eğitim ile protokol imzalayan Süleymancılar ile ilgili arşiv taraması yapıldığında en çok taciz ve tecavüz vakasının yaşandığı görülüyor.

İşte bazı örnekler:

* Denizli’nin Çivril ilçesinin Akpınar Mahallesi’nde bulunan Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda 2019 yılında 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T.’nin defalarca tecavüz ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından Emre T. gözaltına alındı, yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı. Yurt ise kapatılmıştı.

* Süleymancılar tarafından kurulan Kamiller İlim, Kültür ve Çevre Vakfı’nın bünyesinde geçen yıl eylül ayında kaçak olarak açılan Halil Bağlı Talebe Yurdu’nda Kuran ve Türkçe dersi veren 26 yaşındaki M.Z., 12 yaşındaki U.E.’ye defalarca tecavüzde bulundu..

* Adıyaman’ın Besni ilçesinde Süleymancılara ait olduğu bilinen Hayrünnisa Gölbaşı Çocuk Yurdu’nda kalan iki çocuk taciz edilmişti. Güdül Belediyesi’nde çalışan evli 2 çocuk babası M.K.S., Güdül’de 60 öğrencinin kaldığı Süleymancılara ait olduğu belirtilen yurttan, evci iznine çıkan 13 liseliye taciz ve cinsel istismarda bulunmuştu.

* Ordu Fatsa’da, Süleymancılara ait yurtta Y.K. 2021 yılında 12 yaşındaki öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunmuştu. Y.K.’ye iki ayrı suçtan 48 yıl hapis cezası verilmişti.

* İzmir Dikili’nin İsmet Paşa Mahallesi’ndeki Süleymancılar Cemaati’ne ait özel yurtta Ömer Faruk E., yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu.

DİYANET: SÜLEYMANCILAR YENİ FETÖ

Süleymancılar ile ilgili tartışma yalnız bununla sınırlı değil.

2018 yılı ekim ayında yapılan 35’inci İl Müftüleri Toplantısı’nda da ele alınan ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’deki Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Akımlar” raporunda Süleymancılar için FETÖ benzetmesi şöyle yapılmıştı: “Süleymancıların, Kuran kurslarına Diyanet’in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kuran okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.”

İşte CHP’li Yıldırım Kaya’ın yakından bildiği ama listede adına yer vermediği Süleymancılar bunlar. Peki neden böyle yaptı Yıldırım?

Önceki seçimlerde olduğu gibi Süleymancıların 6’lı masa üyesi partilere verdikleri gibi gelecek seçimlerde bekledikleri destekten dolayı mı acaba?"