O kulübe şok! Mal bulamayınca potaları haczetmek istediler

Yıllardan beri ağır bir borç yükü ile mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, bugün bir haciz şoku daha yaşadı. Kulüpten, yasal faizleri ile birlikte 20 bin lira alacağı olan firmanın avukatları, beraberinde icra memurları ile yeşil-kırmızılı kulübün tesislerine geldi. Haczedecek mal bulunamayınca, firma avukatları, tesislerdeki basketbol potaları ile salonun parkelerini almak istedi. Haczi, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı önledi.

Borcun, 2016-2018 döneminde futbol altyapısı için firmadan alınan malzemelerden kaynaklı olduğu, yeşil-kırmızılı kulübün ücreti daha önce ödemesine rağmen firmanın kalitesiz olduğu gerekçesiyle iade edilen altyapı ekipmanlarının parasını da haciz yoluyla talep ettiği öğrenildi.

'Biz taraftarımızın desteği ile ayakta duruyoruz'

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Sekreter Mehmet Yaya, haciz girişimini önleyerek, potaların ve parkelerin alınması tehdidine tepki gösterdi. Karşıyaka'nın taraftarının desteğiyle ayakta kaldığını belirten Başkan Büyükkarcı, "Haciz girişimini yapan şahıs, Mutlu Altuğ başkanlığındaki yönetimde yer alan Selçuk Mete Yazıcı'nın kardeşi. O dönem kendisinden malzeme alınmış. Yönetime geldikten sonra borcu kapattık. Kalitesiz malzemeleri de firmaya iade ettik." dedi.

'Son derece üzücü ve kırıcı'

Başkan Büyükkarcı, şöyle devam etti: "İnsanların çoluğunun çocuğunun rızkından keserek kulübü için bir şeyler yapmaya çalıştığı, kulübü ayakta tutmaya çalıştığı dönemde eski bir yöneticinin kardeşinin, 'Parkeleri, potaları sökeceğim' diyerek tesise gelmesi son derece üzücü. Her şeyden öte kulübü kırıcı bir şey. Bunlar hoş şeyler değil. Biz gereğini her zaman yapıyoruz ama bu tarz yaklaşım üzücü."