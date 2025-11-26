O kriz 77 yıllık şirkete diz çöktürdü

ABD’nin köklü mobilya perakendecilerinden American Signature Inc., uzun süredir artan mali baskılara dayanamayarak iflas korumasına başvurdu.

Mobilya sektöründe köklü geçmişiyle tanınan bir perakende zinciri, zorlu ekonomik koşulların ve daralan konut piyasasının etkisiyle iflas koruması başvurusunda bulundu. Yıllardır birçok şehirde faaliyet gösteren firma, 33 mağazasını kapatıyor.

ABD merkezli, köklü bir aile şirketi olan American Signature Inc., iflas koruması için başvurdu. Şirket, sahip olduğu Value City Furniture ve American Signature Furniture zincirleri kapsamında ülke genelinde 33 mağazasını kapatmayı planlıyor.

77 YILDAN BU YANA HİZMET VERİYOR

Ohio merkezli firma, yaşanan ekonomik zorluklar ve konut piyasasındaki ciddi daralma nedeniyle bu kararı aldığını mahkeme belgelerinde açıkladı. 1948 yılında kurulan ve şu anda 17 eyalette 120'den fazla mağaza işleten şirket, yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam ediyor.

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, şirketin yaşadığı finansal çöküşte artan maliyetler, yüksek faiz oranları ve eski Başkan Donald Trump dönemindeki tarifelerin de etkisi bulunuyor. Bununla birlikte, şirket son yılların “en sert konut piyasası daralmalarından biri” olarak nitelendirdiği gelişmelerden doğrudan etkilendi.

Redfin verilerine göre konut devir oranı, yani evlerin el değiştirme hızı, son on yılların en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bu durum, ev satışlarının azalmasıyla mobilya talebinde ciddi düşüşlere neden oldu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Bu ekonomik koşullar, American Signature'ın satışlarını ciddi şekilde etkiledi. Şirket, 2023 yılında 1,1 milyar dolar olan satış gelirinin 2025’te 803 milyon dolara gerilediğini belirtti. Net faaliyet zararı ise yalnızca 2024 yılında 70 milyon dolara ulaştı.

Şirket, Eylül ayında başlattığı stok tasfiye sürecine devam ederken, verimsiz mağazaları kapatmayı ve kalan varlıklarını satmayı hedefliyor. Bu süreçte ASI Purchaser, LLC adlı bir şirketle varlık satın alma anlaşması yapılması planlanıyor. Bu alıcının, şirketin kurucusu Schottenstein Ailesi ile bağlantılı olduğu bilgisi de mahkeme belgelerinde yer aldı.

American Signature, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Value City Furniture ve American Signature Furniture mağazaları ve web siteleri şu anda açık kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi ve hizmetlerin sürdürüleceği vurgulandı.