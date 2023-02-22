O Kripto para borsası zarar açıkladı!

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase Global Inc., 557 milyon dolar zarar açıkladı ve sektörde bir dizi önde gelen firmanın iflası ve skandallar yüzünden işlem hacimleri düşerken dördüncü çeyrekte geliri %75 düştü.

Aralık ayında sona eren üç aylık dönem için 629 milyon dolar gelir, ortalama analist tahmini olan 581 milyon doların üzerindeyken, önceki yıl kaydedilen 2.5 milyar doların yaklaşık dörtte biri kadar.

Salı günü hisse başına 2,46 dolar zarar açıklayan şirketin 2022 çeyreğinde 840 milyon dolar net karı veya hisse başına 3,32 dolar karı bulunuyordu.

Şirket, ilk çeyrek abonelik ve hizmet gelirinin 300 milyon dolar ile 325 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.

Kripto fiyatlarındaki sert dalgalanmalardan zarar gören Coinbase için üst üste dördüncü kayıp oldu. Firma, geçen Haziran ayında personelinin %18'ini işten çıkardıktan sonra, Ocak ayında da %20'sini işten çıkardı. Coinbase yatırımcılara yönelik mektubunda, 2023'ün "düzenleme odaklı bir yıl olacağını ve güçlü temelimizin bizi bu yeni ortamdan net bir faydalanıcı yapacağına inanıyoruz" dedi.