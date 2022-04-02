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Dünya O korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi!
Dünya

O korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi!

Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasına Rus ordusu tarafından düzenlenen füzeli saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 17:52:00 -
O korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi!

Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasına Rus ordusu tarafından düzenlenen füzeli saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasına Rus ordusu tarafından 29 Mart’ta füzeli saldırı düzenlendi.

Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e, yaralı sayısının ise 34'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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