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Avrupa O kişiler resmen maaşa bağlandı Almanya ömür boyu ödeyecek
Avrupa

O kişiler resmen maaşa bağlandı Almanya ömür boyu ödeyecek

Yeniakit Publisher
2023-04-14 11:54:00 - 2023-04-14 12:11:11
O kişiler resmen maaşa bağlandı Almanya ömür boyu ödeyecek

Almanya’da Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.

Almanya’da eyaletlerin bakım kurumları tarafından Covid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandı. Şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı ülkede başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak. Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.

Aşının bilinen zararları

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Covid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor. PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi. Aynı döneme kadar olan verilerin incelendiği raporda, can kaybı ve aşılar arasında bağlantı tespit edilen 120 vaka olduğu belirtildi.

Aşı mağduru 185 kişi dava açtı

Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden 185 kişi aşı üreticilerine karşı mahkemelere başvurdu. Davaların ilkinin 28 Nisan’da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Biontech’ten açıklama

Konuyla ilgili aşı üreticisi Biontech tarafından yapılan açıklamada, Biontech aşısının incelenen vakalardaki sağlık sorunlarıyla ilgili bir bağlantısı bulunmadığının kanıtlandığı belirtilerek, "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

mevhibe inal

Global Çete 300 yıldır kendi dışındaki dünyayı Gıda-Aşı-Hastalıklarla kısırlaştırmak için proje yapıyor. Duymak isteyene.. 

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