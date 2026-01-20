  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor! Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti! Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş... Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı
Yerel O kentte hayat felç oldu: Esnaf kepenk kapattı!
Yerel

O kentte hayat felç oldu: Esnaf kepenk kapattı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve dondurucu soğuklara birde tipi ve fırtına eklenince hayat durma noktasına geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar evlerinden çıkmadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini tipi ve fırtınaya bıraktı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle ilçe genelinde görüş mesafesi düşerken, günlük yaşam adeta durma noktasına geldi. Olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. Aynı zamanda yollarında buzlanmasıyla araçlar, vatandaşlar yardımı ile hareket edebildi.

Tipiyle birlikte çatılarda ve yerlerde biriken kar savrularak, cadde ve sokaklarda zaman zaman ulaşımı zorlaştırırken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Yetkililer, hava şartlarının etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı
Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı

Yerel

Hasta kadın için ekiplerin tipiye karşı zorlu yarışı

Kış hastalıklarına karşı bağırsak kalkanı: Lif ve fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiriyor
Kış hastalıklarına karşı bağırsak kalkanı: Lif ve fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiriyor

Sağlık

Kış hastalıklarına karşı bağırsak kalkanı: Lif ve fermente gıdalar bağışıklığı güçlendiriyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23