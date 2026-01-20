O kentte hayat felç oldu: Esnaf kepenk kapattı!

Meteorolojinin uyarı yaptığı Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini tipi ve fırtınaya bıraktı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle ilçe genelinde görüş mesafesi düşerken, günlük yaşam adeta durma noktasına geldi. Olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. Aynı zamanda yollarında buzlanmasıyla araçlar, vatandaşlar yardımı ile hareket edebildi.

Tipiyle birlikte çatılarda ve yerlerde biriken kar savrularak, cadde ve sokaklarda zaman zaman ulaşımı zorlaştırırken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Yetkililer, hava şartlarının etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.