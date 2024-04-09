  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O kazada 3 kişi yaralanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Yaşam

O kazada 3 kişi yaralanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 10:31:00 -

Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Sivas-Erzincan kara yolu otogar üst kavşakta meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 TN 192 plakalı Ford marka otomobil, aynı yönde seyreden R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü S.T. ile Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Karşı yönden gelen bir aracın araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 58 TN 192 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 58 AY 556 plakalı otomobile arkadan çarptığı ve ters döndüğü görüldü.

Canını bile bile tehlikeye attı! Patenli gencin akılalmaz cesareti
Canını bile bile tehlikeye attı! Patenli gencin akılalmaz cesareti

Yaşam

Canını bile bile tehlikeye attı! Patenli gencin akılalmaz cesareti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu buluşma yüzleri gülümsetti
Bu buluşma yüzleri gülümsetti

Yaşam

Bu buluşma yüzleri gülümsetti

Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı
Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı

Yaşam

Sevimli yunuslar vapurla böyle yarıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23