O kavgada yeni gelişme! Orhan Gencebay meğer...

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabında Kemal Sunal ile bir anısını anlatırken oyuncunun sevmediği arabeskçiden bahsetti. Söz konusu sanatçının Orhan Gencebay olduğu iddiası ise ortalığı karıştırdı.

Kitabında Kemal Sunal'la anısından bahseden Arkın, "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi" yazdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gencebay ise, Arkın'a öfke kustu.

Gazeteci Nurcan Sabur ise "Kitaptaki kişi asla Orhan Gencebay olamaz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Orhan Gencebay'da asansör fobisi var." diye konuştu.