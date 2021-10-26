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Spor O karşılaşmada alkış alan fotoğraf! Maç sırasında namaz kıldı
Spor

O karşılaşmada alkış alan fotoğraf! Maç sırasında namaz kıldı

“Kriketin El Clasico'su” olarak nitelendirilen Pakistan-Hindistan maçında, Pakistanlı kriketçi Muhammed Rizwan su molası sırasında namaz kılarak büyük alkış aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:13:00 -

Münübe Yılmaz

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası maçları kapsamında Pakistan ile Hindistan karşı karşıya geldi. “Kriketin El Clasico'su” olarak nitelendirilen karşılaşmada 152/0 sayı elde eden Pakistan, 151/7 sayı kazanan Hindistan’ı mağlup etti. Pakistan’ın T20 Dünya Kupası maçlarında ilk defa Hindistan’ı yendiği mücadeleye damga vuran isim ise Pakistanlı kriketçi Muhammed Rizwan oldu. Mücadele su molası için durduğu esnada namaz kılarak büyük alkış alan Rizwan, aynı zamanda maçta en çok sayı atan oyuncu oldu.

“Allah, kendisine eğilen bir kimsenin başının eğilmesine asla izin vermez”

Uluslararası kriket tarihinin en hızlı oyuncusu olarak kabul edilen Pakistanlı eski kriketçi ve yorumcu Shoaib Akhtar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rizwan'ın Allah'a teslimiyetini överek "Allah, kendisine eğilen bir kimsenin başının eğilmesine asla izin vermez" dedi. Öte yandan, sosyal medyada Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinden paylaşılan görüntülerde, Pakistan'ın zaferinin havai fişekler ve Pakistan bayraklarıyla kutlandığı yer aldı.

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