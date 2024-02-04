O karar Zuckerberg'e 28 milyar dolar kazandırdı

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Meta hisselerinin rekor artış göstermesinin ardından dün sabah 28 milyar dolardan fazla para kazandı.

Cuma günü Meta'nın (META) hisseleri, 22 Şubat itibariyle kayıtlı hissedarlara 26 Mart'ta ödenecek hisse başına 0,50 dolarlık üç aylık temettü haberiyle yüzde 20'den fazla sıçradı.

CNN Business'ın haberine göre Mark Zuckerberg'in net serveti sabah kahvesi ile öğle yemeği molası arasında 28 milyar dolardan fazla arttı.

39 yaşındaki genç CEO şu anda 167 milyar dolar servetiyle Forbes milyarderler listesinde 4. sıraya yükseldi.



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YILLIK KÂR PAYINDAN 700 MİLYON DOLAR ALACAK

CNBC'de yer alan habere göre Zuckerberg, şirket Mart ayında ilk temettüsünü ödediğinde yaklaşık 174 milyon dolar nakit alacak. Zuckerberg, her ikisi de temettü almaya uygun olan yaklaşık 350 milyon A ve B sınıfı hisseye sahip. Zuckerberg, Meta'nın üç ayda bir 50 cent temettü dağıtmaya devam etmesi halinde yıllık bazda 690 milyon dolardan fazla kazanacak.