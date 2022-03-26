O kadın bakan, İsmail Cem'e "kesik"miş

Engin Ardıç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e "kesik" olduğunu, Cem'in, Albright kendisini şapur şupur öpmesin diye hep Süleyman Demirel'in arkasına saklandığını belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Geçen gün 84 yaşında ölen eski ABD Dışişleri Bakanı Bayan Madeleine Albright "tam bir İstanbul âşığıymış", öyle dediler.

(...) Atatürk'ü de çok severmiş.

Fakat bizim rahmetli dışişleri bakanımız İsmail Cem'e "kesik" olduğunu da her haliyle belli ediyordu!

O kadar ki, rahmetli İsmail Cem, bayan onu şapur şupur öpmesin diye hep Demirel'in arkasına saklanıyordu...

Bayan Albright, "Yarım milyon Iraklı çocuk öldürdük, zor bir seçimdi ama buna değdi" demişmiş...

Bizim bakanımızı Allah kurtarmış.

İstanbullu çocukları da."