O it, korkudan tir tir titredi! Türkiye, rüyalarına giriyor

28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında muhtıra imzalandı. Metne göre İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye; aynı zamanda FETÖ'ye yardım etmeme taahhüdünde bulundu.

"Biz PKK uzantısı değiliz" mesajı vermeye çalıştı

Mutabakat metni, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'de tedirginliğe sebep oldu.

Korkusu sözlerine yansıyan ve gelen yardımların kesilecek olmasından endişe duyduğu her halinden belli olan YPG'nin sözde temsilcisi Fethullah Hüseyni, muhtıranın PKK'yı kapsadığını, kendilerini ilgilendirmediğini söyleyerek; terör örgütü YPG'yi PKK'dan sıyırmaya çalıştı.

"Yapılan anlaşma endişe kaynağı"

Rudaw'a konuşan ve "Türkiye'nin NATO'ya üyelikleri konusunda iki ülkeye rıza göstermesi ve ortada bir anlaşmanın olması bize göre endişe kaynağı" diyen terörist sözcü, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

"Bizim bir siyasi projemiz var ve Türkiye ilk günden bize karşı savaş yürütüyor, bizi tehdit ediyor. Böyle biz zamanda iki ülke de Erdoğan ile işbirliği yapıyor. Bize göre bu ülkeler siyasetlerini gözden geçirmeli ve şunu anlamalılar; Türkiye sadece bu bölge üzerinde değil, Körfez ülkeleri, Orta Doğu coğrafyası, Avrupa ve onunla bugün anlaşan taraflar için de bir tehlike."

KAYNAK: HABER7