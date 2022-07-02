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Dünya O it, korkudan tir tir titredi! Türkiye, rüyalarına giriyor
Dünya

O it, korkudan tir tir titredi! Türkiye, rüyalarına giriyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde temsilcisi Fethullah Hüseyni, Madrid'de imzalanan muhtıradan duydukları korkuyu anlatarak; kendilerini uzantısı oldukları PKK'dan sıyırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:52:00 -
O it, korkudan tir tir titredi! Türkiye, rüyalarına giriyor

28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında muhtıra imzalandı. Metne göre İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye; aynı zamanda FETÖ'ye yardım etmeme taahhüdünde bulundu.

"Biz PKK uzantısı değiliz" mesajı vermeye çalıştı

Mutabakat metni, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'de tedirginliğe sebep oldu.

Korkusu sözlerine yansıyan ve gelen yardımların kesilecek olmasından endişe duyduğu her halinden belli olan YPG'nin sözde temsilcisi Fethullah Hüseyni, muhtıranın PKK'yı kapsadığını, kendilerini ilgilendirmediğini söyleyerek; terör örgütü YPG'yi PKK'dan sıyırmaya çalıştı.

"Yapılan anlaşma endişe kaynağı"

Rudaw'a konuşan ve "Türkiye'nin NATO'ya üyelikleri konusunda iki ülkeye rıza göstermesi ve ortada bir anlaşmanın olması bize göre endişe kaynağı" diyen terörist sözcü, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

"Bizim bir siyasi projemiz var ve Türkiye ilk günden bize karşı savaş yürütüyor, bizi tehdit ediyor. Böyle biz zamanda iki ülke de Erdoğan ile işbirliği yapıyor. Bize göre bu ülkeler siyasetlerini gözden geçirmeli ve şunu anlamalılar; Türkiye sadece bu bölge üzerinde değil, Körfez ülkeleri, Orta Doğu coğrafyası, Avrupa ve onunla bugün anlaşan taraflar için de bir tehlike."

KAYNAK: HABER7

 

 

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Yorumlar

Eminim öyledir.

Finlandiya ve İsveç zaten NATO üyesi. Tavır aldık, başarı sağladık diye bizdeki iktidarın halkı kandırmadaki siyasi oyunları bunlar. Herkes biliyor ki artık ne PKK'sı ne YPG'si kaldı. Siyasileştiler ve devlet kuruyorlar. Hem de ABD, AB ve İsrail'in desteğini alıyorlar. Fetöyle de ne hali varsa görsün bugünkü iktidar. Fetö'yü başımıza AKP belâ etti AKP temizlesin yine.

ali seyfi

ERDOĞAN A OLAN NEFRETİNİZ Ş VATAN SEVĞİSİNİ BİLE BASTIRIR OLMUŞ..  
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