O istifa gündeme bomba gibi düştü! Altılı masa dağılıyor mu?

İYİ Partili Cihan Paçacı'yı istifaya zorlayan "Kılıçdaroğlu aday olmamalı" itirazının, altılı masanın dağılmasına yol açabileceğini ima eden Mahmut Övür, "Masada kavga büyüyebilir. Bu daha işin başlangıcı, asıl kavga masanın dışında tutulan HDP'yle yaşanacak. O halledilmeden de masanın seçimde iddialı olması ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa'nın en kritik toplantısı dün yapıldı. Program veya yol haritasından daha çok masanın adayının kim olacağı merak ediliyor. Doğrusu biraz da manidar bir biçimde Başkan Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği o meşhur "Yeter söz milletin" sloganı, "Artık yeter" denilerek masaya yöneltiliyor.

Masaya büyük tepki var.

Bu saatten sonra masadan Kemal Kılıçdaroğlu ismi mi öne çıkar yoksa İP'li Cihan Paçacı'yı istifaya zorlayan "Kılıçdaroğlu aday olmamalı" itirazı masanın sarsılmasına ve dağılmasına mı yol açar göreceğiz.

Masada kavga büyüyebilir. Bu daha işin başlangıcı, asıl kavga masanın dışında tutulan HDP'yle yaşanacak. O halledilmeden de masanın seçimde iddialı olması ihtimali yok.

Tam da bu yüzden, Altılı Masa'ya akıl veren aydınlar ve akademisyenler Masa-HDP ilişkisini yoğun şekilde tartışıyor. (...)"