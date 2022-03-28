O İslam ülkesinde BBC ve Amerika'nın Sesi'ne 'ajanlık ve yalan haberden' dolayı yasak!

Afganistan yönetimi, ülkede BBC ve Amerika'nın Sesi'nin yayınlarına yasak getirdi. 'Afganistan İslam Emirliği' yönetiminden yapılan açıklamada, İngiltere ve ABD menşeli iki yayın kurumuna yasak getirildiği doğrulandı.

Yapılan açıklamada, "yalan haber faaliyetleri yürüttükleri" gerekçesiyle BBC ve Amerika'nın Sesi'nin Afganlara yönelik yaptıkları yayınların yasaklandığı kaydedildi.

BBC, Afganistan yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.

Afganistan'daki yeni yönetimin, özellikle son dönemde medya alanında dış etkinliğin artmasından rahatsız olduğu ve Batılı medya kuruluşlarının bir kısmının faaliyetlerine kısıtlama getirebileceği düşünülüyordu.

Ülkede varlık gösteren bazı Batılı uzmanlar da ajanlık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla sınır dışı edilmişti.