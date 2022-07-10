O isimle evlenen Müge Anlı, apar topar bunu yaptı! Resmen ilan etti

25 Haziran'da Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı, Instagram hesabından soyadını değiştirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu 48 yaşındaki Anlı, geçtiğimiz ay canlı yayında evleneceğini açıklamıştı.

Sezon finali öncesi canlı yayında mutlu haberi açıklayan ünlü sunucu "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim." diyerek evleneceğini açıklamıştı.

Müge Anlı, 25 Haziran'da 4. sınıf Emniyet Müdürü olan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir düğünle nikah masasına oturdu.

Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü Sunucu, nikahtan iki hafta sonra sosyal medya hesabında soyadını değiştirerek eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun soyadını da ekledi.